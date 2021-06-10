Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Более половины жителей Евросоюза получили вакцину от COVID-19

    10 Июня 2021, 22:41

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня президент Европейской комиссии Урсула вон дер Ляйен сообщила о преодолении важного рубежа в кампании по вакцинации населения Евросоюза против COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы преодолели показатель в более половины взрослых жителей ЕС, которые получили, по крайней мере, одну дозу вакцины против COVID-19. И 100 млн жителей Европы уже полностью вакцинированы (получили две дозы)», - написала в социальных сетях У. Ляйен.

    «Добиваемся значительного прогресса в достижении нашей цели: обеспечить достаточное количество доз для вакцинации 70% взрослых в ЕС к следующему месяцу», - отметила глава ЕС.

    В среду Европарламент согласовал «ковид-сертификаты» ЕС. Данные документы будут подтверждать вакцинацию от коронавируса, негативный ПЦР-тест или наличие иммунитета после выздоровления от COVID-19.

    Основное предназначение цифрового сертификата вакцинации обеспечить жителям всех стран Евросоюза свободное передвижение внутри Союза в условиях пандемии.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Здравоохранение Евросоюз Бельгия Коронавирус в мире Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Образование и медицина должны быть бесплатными для народа – мажилисмен Асхат Рахимжанов объяснил депзапрос
    Опухоль головного мозга удалили врачи жителю Семея
    Около 3 млрд тенге выделено на лечение пациентов с заболеваниями крови в Карагандинской области
    ВОЗ впервые разработала программу по борьбе с анемией
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров