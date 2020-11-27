Более половины производств по алиментам остаются не исполненными в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно данным отчета «О работе по исполнению судебных актов» по состоянию на 1 ноября т.г. у судебных исполнителей находилось 254 660 исполнительных производств о взыскании алиментов на сумму 17 244 570 536 тенге, из них взыскано только 2 426 519 642 тенге, либо 14%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

На сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам qamqor.gov.kz . есть сервис по розыску должников по алиментам, где на 59 страницах размещены почти полторы тысячи разыскиваемых лиц. Среди тех, кому они должны, в основном их несовершеннолетние дети, престарелые родители, супруги, изредка братья или сестры либо органы опеки.

Из этого количества к 1 ноября т.г. лишь по 38 154 делам судоисполнителями организовано исполнение, обращено имущество, начаты выплаты. Однако большая часть, а это 216 506 производств, все еще остаются не исполненными. Следует отметить, что сами алиментщики не торопятся исполнять свои обязательства, в свою очередь судоисполнители медлят с их реализацией.

Анализ показал, что только 49% исполнительных дел поставлено на периодическое исполнение, т.е. производятся выплаты взыскателю.

Выборочной проверкой десятой части неисполненных 216 производств установлены следующие факты:

- более 9 тысяч должников по алиментам имеют постоянные пенсионные отчисления, а это значит, они имеют стабильный заработок и могут выплачивать алименты, но судебными исполнителями должная работа не проводится;

- более 2,6 тысяч должников имеется недвижимое имущество либо транспортные средства, но судоисполнителями не приняты меры по обращению взыскания на имущество;

- более 3 тысяч должников по алиментам не объявлены в розыск;

- 515 должникам не приняты меры по ограничению их выезда.

Для активизации мер по взысканию алиментов Комитетом направлено информационное письмо в Республиканскую палату частных судебных исполнителей.