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    Более половины населения Земли будут страдать от ожирения к 2035 году

    3 Марта 2023, 14:26

    СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ - К 2035 году более половины населения планеты будут страдать от ожирения или избыточного веса, если не будут приняты меры, предупреждает Всемирная федерация по борьбе с ожирением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    От ожирения или избыточного веса будут страдать более четырех миллиардов человек, причем темпы роста среди детей будут значительно выше, говорится в отчете федерации.

    В отчете прогнозируется, что к 2035 году расходы на борьбу с ожирением составят более 4 трлн долларов США в год.

    Президент федерации профессор Луиза Баур охарактеризовала выводы отчета как «четкое предупреждение» странам действовать сейчас или же столкнуться с последствиями в будущем.

    В отчете, в частности, подчеркивается растущий уровень ожирения среди детей и подростков, причем ожидается, что этот показатель удвоится по сравнению с уровнем 2020 года как среди мальчиков, так и среди девочек.

    В докладе также говорится, что 9 из 10 стран с наибольшим ожидаемым ростом ожирения в мире — это государства с низким уровнем дохода или уровнем дохода ниже среднего в Африке и Азии. Страны с низким уровнем доходов «зачастую наименее способны реагировать на ожирение и его последствия».

    Среди основных причин такого резкого роста числа людей, страдающих от ожирения или избыточного веса, авторы отчета называют употребление в пищу продуктов с более высокой степенью обработки, высокий уровень малоподвижного образа жизни и слабую политику контроля над поставками и маркетингом продуктов питания.

    Согласно полученным данным, рост показателей ожирения во всем мире окажет значительное влияние на мировую экономику, составив 3% мирового валового внутреннего продукта.

    Данные, опубликованные в отчете, будут представлены в ООН в понедельник.

    Ожирение — это медицинский термин, используемый для описания человека с большим избытком жира в организме.

    В отчете для оценки используется индекс массы тела (ИМТ). ИМТ рассчитывается путем деления веса взрослого человека на квадрат его роста.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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