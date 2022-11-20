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      Жамбылская область

    Более половины избирателей Жамбылской области проголосовали на выборах Президента страны

    20 Ноября 2022, 14:54

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Активно участвуют жамбылцы в процессе голосования на выборах Президента Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ.

    Как сообщили в избирательной комиссии по Жамбылской области, по данным на 14:00 на внеочередных выборах Президента РК уже проголосовали 52% избирателей Жамбылской области.

    Как сообщалось, в 7:00 утра в регионе приступили к голосованию на 493 избирательных участках, участвуют в выборах 716 610 избирателей. Всего в регионе проживает 1,2 млн жителей.

    В Таразе действуют 125 территориальных избирательных участков, участвуют 255 тысяч избирателей. Население областного центра составляет 408 200 жителей.

    Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. К голосованию приступили все 10 033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах. 51 участок за рубежом открывается с учетом разницы часовых поясов.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Выборы
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