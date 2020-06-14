Более одной тысячи выпускников вузов Атырауской области направят на молодежную практику

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Вузы Атырауской области в этом году выпустят более трех тысяч специалистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году три высших учебных заведения области окончили более трех тысяч студентов. Выпускники прошли обучение на 11 факультетах по 79 специальностям. На молодежную практику, реализуемую в рамках третьего направления Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», в этом году планируется направить 1 140 человек. По словам специалистов, такие практические мероприятия развивают способности молодых людей. Для получения направления на молодежную практику в обязательном порядке необходимо зарегистрироваться в качестве безработного по месту жительства. При себе иметь удостоверение личности и документ об образовании. Затем мы найдем обратившимся работу согласно полученной ими профессии», - пояснили в областном управлении координации занятости и социальной помощи.

В ведомстве сообщили, что с начала года на молодежную практику направлено 240 молодых людей из числа обратившихся в центры занятости. А в прошлом году их было 1 325 человек, из них 60% трудоустроены на постоянные рабочие места. Это говорит о том, что данный проект дает положительные результаты в регионе.

Стоит отметить, что в области, помимо трех вузов, имеется 8 частных и 17 государственных колледжей. В этом году 25 средних профессиональных учебных заведений оканчивают более 4 тысяч учащихся.