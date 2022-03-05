Более одной тысячи вакансий открыты в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Петропавловска рассказали, куда могут трудоустроиться безработные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным горакимата, для начала нужно получить статус безработного. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Enbek.kz и получить статус соискателя. Если в течение трех дней найти работу не получится, то статус автоматически обновится на «безработный».⁣⁣

Безработные могут претендовать на общественные работы, социальные рабочие места и участие в проекте «Контракт поколений».

Общественные работы не требуют предварительной профессиональной подготовки работника. Продолжительность участия в них составляет не более 12 месяцев. Заработная плата ежемесячно выплачивается центром занятости в размере не менее минимальной.

Социальное рабочее место создается работодателем на договорной основе с центром занятости. Такая работа носит временный характер, не более одного года. Заработную плату устанавливает работодатель.

«Контракт поколений» создается специально для передачи накопленного опыта и навыков от действующих работников предпенсионного возраста. По истечении шести месяцев безработному предоставляется постоянное рабочее место на срок не менее года, либо он замещает работника, достигшего пенсионного возраста. Участие в проекте не должно превышать 1,5 года. В первые шесть месяцев заработную плату в размере 20 МРП (61 260 тенге) выплачивает государство, затем уровень оплаты труда устанавливает работодатель.⁣

В Петропавловске официально считаются безработными около 1,5 тысячи человек. В центре занятости готовы предложить более одной тысячи вакансий.