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Более одной тысячи субъектов МСБ открывается в столице ежемесячно
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 21,9%, а численность занятых возросла на 6,2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Росту деловой активности, прежде всего предпринимательства, способствовала реализация программы «Дорожная карта бизнеса - 2020». Всего с 2010 года по программе одобрено 1 028 проектов на сумму 177,3 млрд тенге, в том числе в 2018 году - 132 проекта на 32,3 млрд тенге.
Социально-экономическим эффектом реализации программы является то, что к настоящему моменту сохранено свыше 9 тыс имеющихся и создано свыше 5,3 тыс новых рабочих мест.
Поддержка предпринимательской инициативы позволила добиться роста объемов производства продукции субъектами малого и среднего бизнеса на 17,7%, увеличилось количество действующих субъектов на 21,9%, численность занятых - на 6,2%.
Ежемесячно в Астане открывается в среднем 1,4 тыс новых субъектов МСБ.
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