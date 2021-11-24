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    Более одной тысячи единиц медоборудования приобретено благодаря программе Nur Otan

    24 Ноября 2021, 14:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проделанной в рамках Предвыборной программы партии Nur Otan работе рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках второго направления «Интеллектуальная, здоровая и бережливая нация» исполнено 15 мероприятий. Приобретено 1010 единиц медицинского оборудования для районных больниц, в том числе родильных домов», - сообщил Аскар Мамин на расширенном заседании политсовета партии Nur Otan.

    По его словам, в каждом регионе обеспечен необходимый (двухмесячный) резерв лекарственных средств, изделий медицинского назначения, а также повышен уровень оснащенности медицинским оборудованием.

    «С учётом новых вызовов и возможностей в рамках третьего направления «Устойчивое развитие экономики и регионов» исполнено 40 мероприятий, ориентированных на формирование класса сильных предпринимателей, повышение занятости и доходов населения, развитие городов и сёл», - отметил Премьер.

    «В рамках целевого привлечения инвестиций сформирован пул из более 3 тысяч проектов на сумму 45 трлн тенге. В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей через механизм форвардного закупа законтрактовано 770 тысяч тонн сельхозпродукции», - добавил А. Мамин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Премьер-министр РК Нур Отан Здравоохранение Аскар Мамин
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