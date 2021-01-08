Более одного млн тенге выплатили из Фонда компенсации потерпевшим в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области начали выплачивать единовременную компенсацию из Фонда компенсации потерпевшим. На сегодня уже выплачено более одного миллиона тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 1 июля 2020 года за выплатой единовременной компенсации в органы уголовного преследования области обратились 21 потерпевший, 8-ми из которых на сегодня уже выплачена компенсация на общую сумму свыше 1 млн. тенге.

В этой связи, прокуратура Карагандинской области разъясняет, что согласно Закону «О Фонде компенсации потерпевшим» с указанной даты следующая категория потерпевших вправе получить единовременную компенсацию по отдельным составам уголовных правонарушений:

несовершеннолетние по преступлениям, связанным с сексуальным насилием, а также лица, признанные потерпевшими по преступлениям, связанным с торговлей людьми и пытками, в размере 30 МРП;

лица, которым причинен тяжкий вред здоровью либо зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД), в размере 40 МРП;

лица, наделенные правами потерпевшего, в случае смерти потерпевшего, в размере 50 МРП.

Для этого необходимо обратиться в государственный орган, осуществляющий функции уголовного преследования с письменным заявлением о выплате единовременной компенсации, приложив документы, определенные статьей 8 вышеуказанного Закона.

Правом на получение компенсации из фонда обладает лицо, признанное потерпевшим после 1 июля 2020 года.

«Срок давности подачи заявления составляет три года со дня признания лица потерпевшим. В случае пропуска срока подачи заявления потерпевший вправе обратиться в суд для восстановления пропущенного срока. Обращаем внимание, что необоснованный отказ в выплате компенсации может быть обжалован вышестоящему должностному лицу, в органы прокуратуры, либо в суд», - сообщили в прокуратуре Карагандинской области