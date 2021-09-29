Более одного миллиона тонн лука собрали жамбылские аграрии

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылская область в очередной раз подтвердила, что является лидером по производству лука в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, на территории нынешней Жамбылской области лук репчатый является древней сельскохозяйственной культурой. Лук здесь возделывают сотни лет, о чем свидетельствуют исторические хроники и записки путешественников. В Казахстане Жамбылская область ежегодно обеспечивает 75 процентов урожая отечественного репчатого лука. Эта сельскохозяйственная культура становится брендом региона.

Репчатый лук традиционно является одной из популярных сельхозкультур у фермеров близлежащих к областному центру Байзакского и Жамбылского районов.

По данным облсельхозуправения, 24,5 тысячи гектаров лука предстояло убрать аграриям Жамбылской области в этом году - на две тысячи гектаров больше, чем в 2020 году. В лидерах сегодня - Шуский район с площадями 13,3 тысячи га, Жамбылский - 5,5 тысячи га, Кордайский - 3,3 тысячи га и Байзакский - 1,8 тысячи га.

В хозяйствах Жамбылской области сегодня полным ходом идет уборка лука.

На сегодня уже собрано более одного миллиона тонн сельскохозяйственных культур при средней урожайности 529,8 центнера с гектара. В минувшем 2020 году было собрано свыше 690 тысяч тонн при средней урожайности 306 центнеров с гектара.

«В целом за последние пять лет посевные площади этой культуры увеличились на десять тысяч гектаров. Растет и урожайность с одного гектара. К примеру, в 2019 году средняя урожайность составила 273,4 ц/га, в 2020 году - 306,7 ц/га. Хороший урожай собрали и в этом году», - сказал руководитель управления сельского хозяйства Кайрат Аманов.

Водосберегающие технологии применяются на 17 тысячах га, занятых луком. Одним из лидеров по внедрению капельного орошения является крестьянского хозяйство «Акколь» в Айшабибинском сельском округе Жамбылского района. Здесь водосберегающие технологии применяются на 45 гектарах, хозяйство получает хороший урожай.

«Как говорят казахи, «қолы қимылдағанның аузы қимылдайды» (кто работает, тот ест). Благодаря системе капельного орошения вместе с водой на поля поступают и удобрения. В итоге, растет урожайность. В нашей местности с гектара собирают 100 тонн лука, а кое-где и 110 тонн. Это в три раза больше, чем раньше. Не забываем мы и про севооборот. Один год сеем лук, второй год - пшеницу или свеклу, потом опять лук», - рассказал глава крестьянского хозяйства Алтынбек Керимкулов.

По словам исполняющего обязанности руководителя отдела сельского хозяйства акимата Жамбылского района Самата Жарасбаева, в этом году 117 хозяйств этого района посадили лук на 5 582,4 га. Убрано более половины - 2 875 гектаров, общий урожай составил 101 833 тонны.

«В районе имеется 112 складов, где можно хранить около 35 тысяч тонн картофеля, овощей и фруктов. Из них 47 складов предназначено для хранения более 21 тысячи тонн лука», - сказал Самат Жарасбаев.

До сих пор на землях Жамбылской области выращивают лук, отличающийся высокими вкусовыми качествами. В советские времена напоенный южным знойным солнцем жамбылский лук отправляли вагонами во все города Советского Союза, во многие зарубежные страны.

Жамбылский лук сегодня экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья – Россия и другие страны СНГ, Ирак, Австралия, Сербия, Турция, Пакистан, Польша. В минувшем 2020 году на зарубежный экспорт было отправлено 33 тысячи тонн лука, в другие регионы Казахстана - 581 тысяча тонн.