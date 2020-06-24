Более млрд тенге выделено Абайскому району Карагандинской области по Дорожной карте занятости

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Абайском районе Карагандиснкой области реализуются 42 проекта по программе «Дорожная карта занятости». Здесь ремонтируют школы и больницы, приводят в порядок дороги, прокладывают тепловые и водопроводные сети. О том, как продвигаются работы, рассказал на онлайн-конференции аким района Бауржан Асанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего по программе «Дорожная карта занятости» на Абайский район выделен 1 млрд 362 млн тенге. Работы ведутся по четырём направлениям: ремонт объектов соцкультбыта, жилищно-коммунального хозяйства, инженерно-транспортных сетей и благоустройство. «Капитальный ремонт пройдёт в 9 учреждениях образования и в центральных больницах Абая и Абайского района. Уже завершили средний ремонт дорог и установку освещения в посёлках Сарепта и Топар», - сообщил Бауржан Асанов. В работах по всему району по ДКЗ задействуют 349 человек, 177 из них трудоустроят через Центр занятости. Аким района также напомнил о важности соблюдения карантинных мер во время пандемии. «Как показывает статистика, основная причина ухудшения эпидемиологической ситуации в области и районе - несоблюдение санитарных требований. Люди продолжают посещать семейные мероприятия, пользоваться общественным транспортом без крайней необходимости. Призываю всех по возможности оставаться дома, носить маски, соблюдать социальную дистанцию», - сказал он. На сегодня в Абайском районе зарегистрировано 282 случая COVID-19.