Более миллиона тенге за незаконный перевоз рыбы заплатит житель Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На водоемах Жамбылской области рейдовые мероприятия проводят сотрудники полиции совместно с егерями районных охотничьих хозяйств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники ведомства выявляют факты несанкционированного рыболовства, загрязнения берегов рек и водоемов.

«При проведении оперативных мероприятий на окраине райцентра села Аса Жамбылского района сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции и областной инспекции рыбного хозяйства остановили такси марки «Ауди 100» под управлением жителя Таласского района. В салоне находился 46-летний пассажир. При осмотре в багажном отделении и салоне автомобиля обнаружено 9 мешков рыбы», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Вес рыбы разных видов составил 284 кг. Соответствующих разрешительных документов на рыбу не имелось.

За незаконный провоз и приобретение данной рыбы в отношении 46-летнего пассажира составлен административный протокол по статье 389 части 1 КоАП РК. Материалы направлены в областную инспекцию рыбного хозяйства для принятия процессуального решения.

Нарушителю предстоит возместить ущерб, причиненный государству в сумме более одного млн тенге, а также заплатить административный штраф в размере 10 МРП (31 800 тенге).

В Жамбылской области насчитывается 117 водоемов, 5 водохранилищ, 13 магистральных каналов общей протяженностью более трех тысяч километров.

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