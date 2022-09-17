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    Более миллиона штук сеголеток карпа выпустили в водохранилища СКО

    17 Сентября 2022, 12:40

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области проводят осеннее зарыбление водоемов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования, Петропавловский рыбопитомник выпускает сеголеток карпа в Петропавловское и Сергеевское водохранилище в рамках государственного заказа. Объем рыбопосадочного материала составил 470 тыс. штук для Петропавловского и 600 тыс. штук - для Сергеевского водохранилищ. На зарыбление выделили 23,7 млн тенге.

    «Воспроизводство рыбных ресурсов проводится в целях поддержания численности рыбных ресурсов и повышения репродуктивности водоема, улучшает биологическое разнообразие водных биологических ресурсов», - добавили в управлении.

    За процессом зарыбления водоемов следит специальная комиссия, в которую вошли сотрудники Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, управления природных ресурсов и регулирования природопользования научно-производственного центра рыбного хозяйства и Ассоциация рыбных хозяйств.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экология
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