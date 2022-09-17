Более миллиона штук сеголеток карпа выпустили в водохранилища СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области проводят осеннее зарыбление водоемов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования, Петропавловский рыбопитомник выпускает сеголеток карпа в Петропавловское и Сергеевское водохранилище в рамках государственного заказа. Объем рыбопосадочного материала составил 470 тыс. штук для Петропавловского и 600 тыс. штук - для Сергеевского водохранилищ. На зарыбление выделили 23,7 млн тенге.

«Воспроизводство рыбных ресурсов проводится в целях поддержания численности рыбных ресурсов и повышения репродуктивности водоема, улучшает биологическое разнообразие водных биологических ресурсов», - добавили в управлении.

За процессом зарыбления водоемов следит специальная комиссия, в которую вошли сотрудники Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, управления природных ресурсов и регулирования природопользования научно-производственного центра рыбного хозяйства и Ассоциация рыбных хозяйств.