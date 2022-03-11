Более миллиарда тенге выделили в ВКО на подготовку к паводковому периоду

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области готовятся к паводковому периоду, который по многолетнему синоптическому прогнозу на реках области начинается с первой декады марта и длится до середины второй декады июня. Под возможной угрозой подтоплений находятся 108 населенных пунктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

Паводок для Восточного Казахстана – явление ожидаемое и наблюдается практически на всей территории, в особенности в районах, где протекают горные реки. В настоящий момент проходит активная фаза снеготаяния. Снег лежит пока что на 95 процентах территории области, высота снежного покрова составляет от одного до 113 сантиметров. По данным начальника управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС ВКО Алексея Штыкеля, под угрозой подтопления находятся 7 682 жилых дома, в которых проживают более 23 тысяч человек. Для предотвращения опасности в регионе действует режим повышенной готовности, в акиматах организовано круглосуточное дежурство, мониторинг паводкоопасных мест. Реализуются детальные планы действий и областной план противопаводковых мероприятий.

«В начале марта мы провели аэровизуальный осмотр районов, где может возникнуть подтопление. Осмотрели с вертолета территории Уланского, Кокпектинского, Курчумского, Катон-Карагайского районов, района Алтай и города Риддера. Облет показал, что реки находятся в состоянии покоя, идет плановое развитие ситуации, наблюдается постепенное таяние снега, выхода воды на лед и заторов зафиксировано не было», – сообщил спикер.

Помимо этого, во время республиканского командно-штабного учения «Коктем – 2022» местные исполнительные органы и службы гражданской защиты отработали тактико-специальные тренировки по противопаводковым мероприятиям.

Всего в этом году в бюджетах на неотложные затраты и ликвидацию чрезвычайных ситуаций предусмотрены необходимые средства в размере 2,6 миллиарда тенге, в том числе 1,2 миллиарда тенге в областном резерве. А комплекс проводимых заблаговременно противопаводковых мероприятий позволил полностью ликвидировать угрозу подтоплений в 20 населенных пунктах, минимизировать опасность для 69 сел.

По словам руководителя отдела по мобилизационной подготовке аппарата акима ВКО Еркена Сарсембинова, в настоящий момент вывезено 304 тысячи куб. м снега, проведена очистка водопропускных сооружений на автомобильных и железных дорогах, а также мостов, арыков и каналов. Заготовлено 104 тысячи штук мешкотары, 6,7 тысяч тонн инертных материалов, 690 тонн ГСМ.

Чтобы уменьшить риск подтоплений, спасатели провели подрывные работы на реках Бухтарма, Иртыш, Курчум, Уба, а также в Бородулихинском, Шемонаихинском районах и городе Семее.

На случай, если будет необходимо своевременно прийти на помощь, в готовности имеется две тысячи единиц техники и 200 мотопомп, подготовлено 11 эвакопунктов, развернут палаточный лагерь на 300 мест, оборудовано тысяча спальных мест. Для мониторинга обстановки запущен единый информационный чат. Паводковая ситуация находится под особым контролем.

По словам директора филиала РГП «Казгидромет» по ВКО Аделя Ахметова, в настоящий момент гидрологическая обстановка на реках области стабильная.

«Наблюдаются зимняя межень, на малых реках весенние процессы разрушения ледяного покрова. Уровни воды ниже критических отметок. Запасы воды в снежных покровах на равнинной территории меньше нормы в среднем на 15 – 20 процентов. Глубина промерзания почвы составляет от 30 до 150 см», – сообщил он.

По данным филиала РГП «Казгидромет», в Восточном Казахстане во второй декаде марта часто ожидается неустойчивый характер погоды. В первой половине осадки преимущественно в виде снега, во второй – в виде дождя и мокрого снега. Местами туман, гололед, низовая метель, порывистый ветер 15 – 20 м/с. Температуры воздуха ночью составит до -5°С - -10°С, днем до 0°С - +5°С. В третьей декаде марта осадки в виде дождя и снега прогнозируются в начале и в конце декады. Порывистый ветер ожидается во второй половине декады.