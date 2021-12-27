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    Более миллиарда тенге ущерба государству нанес житель Шымкента

    27 Декабря 2021, 15:51

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Территориальным Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту пресечена незаконная деятельность гражданина А. Махатаева, который выписывал фиктивные счета-фактуры недобросовестным предпринимателям с целью уклонения от уплаты налогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

    По данным следствия, А. Махатаев в период с 2017 по 2020 годы зарегистрировал на имя своих родственников и знакомых 14 обнальных предприятий – ТОО «Мейір құрылыс», «Тыныштық 2018», «Элит Капитель», «МАГМА-2018», «Ашимов и Ко», «A L A T A U K», «S-Industry», «БЕС ҚАСҚА», «ЖОРҒА 2019», «ИНТЕРТРАНССЕРВИС-2020», «Eхcellent», «УГАМ 2018», «005», «Эверест К».

    Указанные предприятия созданы для содействия контрагентам в уклонении от уплаты платежей и без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность.

    Данные фирмы-однодневки не имели офисов, штата работников, производственно-технических баз и складских помещений.

    В результате незаконных действий государству нанесен ущерб в размере более одного млрд тенге.

    А. Махатаев осужден к четырем годам лишения свободы, на 10 лет лишен права заниматься предпринимательской деятельностью.

    Сумма нанесенного ущерба обращена в доход государства.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Судебный процесс Шымкент
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