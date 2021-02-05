Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Более миллиарда долларов инвестиций привлекут на создание кластера искусственного интеллекта в Казахстане

    5 Февраля 2021, 10:40

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане создается национальный кластер искусственного интеллекта. В течение пяти лет планируется привлечь в это направление более миллиарда долларов инвестиций. Об этом в своем видеообращении на международном форуме «Digital Almaty 2021 – Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность» сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    Президент отметил, что основной упор будет на создание умной экосистемы, в возможности которой входят анализ большого массива отраслевых данных. Это позволит построить действенные модели прогнозирования и предупреждения риска, обеспечит максимальный эффект от проводимых реформ.

    «В этих целях на базе Nazarbayev University совместно с Всемирным банком создаеся национальный кластер искусственного интеллекта. Для эффективной обработки растущих объемов информации создаются центры обработки данных. В течение пяти лет мы планируем привлечь в это направление около 500 миллиардов тенге или более миллиарда долларов инвестиций. Конечно же, приглашаем наших партнеров по Союзу и региону к всестороннему сотрудничеству», - сказал Президент.

    Глава государства заявил, что в текущем году в налоговой сфере начнется внедрения технологии блокчейн.

    «Отрадно, что налоговые органы Казахстана наладили эффективные взаимодействия со своими российскими коллегами по всем вопросам цифровизации. Цифровизация затронет и национальную систему распределения лекарственных средств. Будет обеспечены юридические признания всех базовых документов в электронном формате, усовершенствовано защита персональных данных», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Отметим, в Алматы проходит ежегодный международный форум «Digital Almaty 2021 – Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность» с участием Премьер-Министров ЕАЭС и ведущих международных экспертов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Президент Казахстана ЕАЭС Цифровой Казахстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Вопросы экологической и водной безопасности обсудили на заседании Совета Безопасности РК
    Президент РК: Задача государства и общества – создать благоприятные условия для укрепления института семьи
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров