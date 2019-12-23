Более эффективную систему взыскания алиментов создают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по созданию эффективной системы взыскания алиментов рассказал министр юстиции РК Марат Бекетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое внимание Министерство уделяет взысканию алиментов. Половину из общего числа поступивших жалоб составляет именно эта категория дел. Для решения проблемы министерством утвержден и реализуется план мероприятий «30 шагов по созданию эффективной системы взыскания алиментов», - сказал Марат Бекетаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе по вопросам дальнейшего развития института судебных исполнителей.

В данном направлении, как отметил министр, осуществляется взаимодействие с местными исполнительными органами путем заключения и реализации трехсторонних меморандумов о взаимном сотрудничестве по вопросам взыскания алиментов между Минюстом, акимами и Республиканской палатой .

«Меморандумом и планом по его реализации, в числе прочих аспектов, охвачены вопросы трудоустройства должников. Так, в рамках проведенной работы трудоустроено 816 должников. Снизились проблемные алименты с 25 тысяч до 14 тысяч», - добавил Марат Бекетаев.

Глава Минюста также сообщил, что в результате проделанной работы по совершенствованию исполнительной системы улучшилась позиция Казахстана в рейтинге «Doing Business». По индикатору «Исполнение контрактов» Казахстан улучшил позицию на 2 пункта и поднялся с 6 на 4 место.