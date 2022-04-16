Более двухсот пострадавших в ДТП перевезла медавиация

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О модернизации службы скорой медицинской помощи сообщил Премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2018 года поэтапно проведена модернизация службы скорой медицинской помощи (далее – СМП) с созданием двухуровневой системы её оказания, применением дифференцированного подхода и внедрением единой информационной системы управления вызовами в регионах. Это позволило обеспечить направление основных сил службы СМП на оказание экстренной медицинской помощи и сократить время прибытия бригад до 14 минут», - сообщил А. Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, за 2021 год среднее время приезда бригад СМП на ДТП составило в городе восемь минут, на селе – 11 минут. Среднее время доставки пострадавшего при ДТП в рамках «золотого часа» – 35 минут. По линии медицинской авиации выполнено 236 вылетов для оказания медицинских услуг 277 пострадавшим от ДТП.

«В целях эффективного использования санитарного автотранспорта все автомашины СМП оснащены системой GPS-навигации, а также приведены к единому унифицированному стандарту. Внедрена новая система обучения специалистов, в том числе проводимое сертифицированными тренерами в соответствии с международными стандартами оказания скорой помощи (BLS, ACLS, PALS, PHTLS). Комплекс указанных и иных мер по модернизации и повышению потенциала службы СМП направлен на снижение смертности, повышение доступности и качества медицинской помощи, в том числе в условиях ДТП», - заключил Премьер.



