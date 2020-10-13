Более двухсот человек в столице прошли переобучение по программе «Енбек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По программе «Енбек» в Нур-Султане в этом году 220 человек направлены на профессиональное обучение и переподготовку. Новые знания они получили на специально организованных курсах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

На краткосрочное профессиональное обучение могут рассчитывать граждане, не имеющие специальности, не востребованные на рынке труда, либо потерявшие квалификацию и желающие поменять специальность.

Продолжительность профессионального обучения в 2020 году составила до трех месяцев. Участников программы обеспечивают финансовой поддержкой в размере 5556 тенге и стипендией в размере 21 787 тенге.

Курсы профессионального образования организуются по востребованным на рынке труда специальностям. А потребность в кадрах определяется заявками работодателей. В этом году восемь востребованных специальностей: повар, кондитер, портной, закройщик, парикмахер, кассир-контролер, пекарь, помощник воспитателя. «Для участия в краткосрочных профессиональных курсах и бесплатного обучения граждане должны зарегистрироваться в качестве безработного в Центре занятости населения по месту жительства. Необходимы удостоверение личности, документ об окончании учебного заведения (аттестат о среднем или диплом о высшем образовании). Столичным жителям необходимо обратиться в «Центр занятости населения акимата города Нур-Султана», расположенный по ул. Бейбитшилик, 25, в ЦРБ «Өркен», – отметили в Центре занятости. Специалисты также поясняют, что в этом году прием заявок на курсы по профессиональному переобучению уже завершен. Для получения ответов в случае возникновения вопросов можно обращаться по номерам: 7(7172) 95 44 18; 95 44 16, 8 777 116 82 73.