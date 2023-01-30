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    Более двух тысяч тонн сахара поступит на акмолинские рынки из Жетысуской области

    30 Января 2023, 11:44

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – ТОО «Коксуский сахарный завод» из Жетысуской области поставит более двух тысяч тонн сахара на рынки Акмолинской области. Об этом сообщили в АО «СПК «Kokshe», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Договор займа с ТОО «Коксуский сахарный завод» социально-предпринимательской корпорацией «Kokshe» был заключен в рамках реализации новых подходов в стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

    «Финансирование сахарных заводов по оборотным схемам производится в рамках подписанного 12 октября 2022 года меморандума о сотрудничестве по сдерживанию цен на сахар между Комитетом торговли, социально-предпринимательскими корпорациями и сахарными заводами. Cахарные заводы закупят трехмесячный объем сахара-сырца и обеспечат его постоянную переработку в течение года. В свою очередь, заводы принимают четкие встречные обязательства по фиксированию отпускной цены, обязательной модернизации заводов, увеличению мощностей хранения и исполнению плана по развитию сахарной отрасли», - поделились в ведомстве.

    Все необходимые процедуры по заключению контракта между СПК «Kokshe» и ТОО «Коксуский сахарный завод» завершены в январе 2023 года.

    В рамках договора завод поставит более двух тысяч тонн сахара на рынки Акмолинской области.

    «Благодаря аналогичной работе, проведенной ранее, в 2021 году СПК «Kokshe» заключила договор с «Коксуским сахарным заводом» на приобретение 678 тонн сахара. Это позволило продавать сахар от 342 до 495 тенге за килограмм. Напомним, в ягодный сезон 2022 года цены на сахар на рынке взлетели до 900 тенге за килограмм», - добавили в ведомстве.

    Сегодня в отделах стабилизационного фонда Акмолинской области один килограмм сахара стоит 475 тенге.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Жетысуская область Сахар
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