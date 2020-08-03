Более двух тысяч семей в ВКО получили жертвенное мясо

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В дни Курбан айта Духовное управление мусульман Казахстана передало жертвенное мясо 2071 семье в Восточно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Мясо раздали пожилым людям, сиротам, детским домам и больницам с соблюдением всех санитарных норм. Получившие помощь, выразили свою благодарность и признательность.

Напомним, в связи с ограничительными мерами мечети были закрыты, но вместо этого Духовное управление мусульман Казахстана запустило сайт Qurban2020.muftyat.kz для совершения онлайн-жертвоприношений, где при указании необходимых личных данных, обряд можно было совершить дистанционно, получив все необходимые отчеты.

«В заключительный день праздника Курбан Айт, совместно с волонтёрами и имамами ДУМК по Усть-Каменогорскому региону продолжилась работа по раздаче жертвенного мяса, а также продуктов нуждающимся семьям нашего родного города. Молодёжь охотно принимала участие в подготовке и раздаче продуктов«, - отметил п ервый наиб имам Даулет қажы Тілеуханулы.



