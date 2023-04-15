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    Более двух тысяч рабочих задействованы в уборке снега в Астане

    15 Апреля 2023, 15:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице коммунальные службы продолжают работу по очистке города от снега. Днем, 15 апреля, в снегоуборочных работах задействованы более двух тысяч дорожных рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    С утра в уборке улиц и дорог столицы от снега задействованы более двух тысяч дорожных рабочих и около 1000 единиц спецтехники.

    Снегоуборочные работы взяты на контроль и ведутся согласно установленному плану.

    Всего с начала зимнего периода из города вывезено более 3,9 млн кубометров снега, для чего на снежные полигоны совершено 312 723 рейсов.


    По прогнозу синоптиков «Казгидромета», 15 апреля в столице ожидается переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы до 23 метров в секунду. Резкое понижение температуры воздуха ночью и днём до минус 5-7 градусов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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