Более двух тысяч рабочих задействованы в уборке снега в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице коммунальные службы круглосуточно очищали город от снега. Днем, 21 февраля в снегоуборочных работах задействовано более двух тысяч дорожных рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В ночь с 20 на 21 февраля из столицы вывезли более 16 тысяч кубометров снега или 1 244 рейса.

С утра в уборке улиц и дорог столицы от снега задействовано более двух тысяч дорожных рабочих и свыше 1 тысячи единиц спецтехники.

Всего с начала зимнего периода из города вывезено более 3,3 миллионов кубометров снега, для чего на снежные полигоны совершено 269 703 рейсов.

По прогнозу «Казгидромета», снегопад ожидается и сегодня. 21 февраля в столице прогнозируют переменную облачность, ночью и утром снег, низовую метель, на дорогах гололедицу. Кроме того, в городе ожидается юго-западный, южный ветер 9-14 метров в секунду.

«Просим жителей и гостей города быть осторожными, соблюдать правила поведения при гололеде. При управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», - говорится в публикации пресс-службы акимата столицы.





Фото: gov.kz



