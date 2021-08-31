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Более двух тысяч преступлений за неделю раскрыли в Казахстане
31 Августа 2021 11:28
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О криминогенной обстановке в Казахстане за неделю рассказали в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как отметил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, за неделю в стране совершено 3393 преступления, а 2331 из них раскрыто в течение суток.
«Полицейскими раскрыто по горячим следам 6 убийств, три факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Раскрыто пять разбоев, 37 грабежей, 517 краж чужого имущества», - сообщил Нурдильда Ораз на еженедельном брифинге ведомства.
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