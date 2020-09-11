Более двух тысяч обучавшихся за границей студентов перевелись в казахстанские вузы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более двух тысяч казахстанских студентов, которые обучались за границей, перевелись в отечественные вузы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство образования и науки РК.

«МОН РК помогло казахстанским студентам, которые ранее самостоятельно обучались в зарубежных вузах, перевестись в отечественные высшие учебные заведения. Им был предложен упрощенный формат оформления документов через виртуальные приемные вузов.

Большинство зарубежных вузов, как и казахстанские вузы, начали учебный год с использованием дистанционных образовательных технологий. Однако некоторые зарубежные вузы не смогли предложить своим студентам платформы для продолжения обучения в дистанционном формате», - говорится в Telegram-канале МОН РК. В начале августа МОН начал оказывать содействие студентам, которые не смогли выехать из страны для продолжения обучения по не зависящим от них причинам. Благодаря предпринятым мерам более двух тысяч казахстанских студентов изъявили желание перевестись в отечественные вузы. В целях поддержки данной категории граждан была запущена отдельная горячая линия, а также упрощена процедура перевода.