Более двух тысяч обучавшихся за границей студентов перевелись в казахстанские вузы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более двух тысяч казахстанских студентов, которые обучались за границей, перевелись в отечественные вузы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство образования и науки РК.

«МОН РК помогло казахстанским студентам, которые ранее самостоятельно обучались в зарубежных вузах, перевестись в отечественные высшие учебные заведения. Им был предложен упрощенный формат оформления документов через виртуальные приемные вузов.