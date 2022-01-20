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    Более двух тысяч нарушений выявили туркестанские полицейские

    20 Января 2022, 22:33

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Более двух тысяч нарушений выявили полицейские Туркестанской области в ходе ОПМ «Правопорядок». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Сотрудники департамента полиции Туркестанской области на сегодняшний день несут службу усиленном режиме. Также стражами порядка проводится первое с начала 2022 года оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

    За время отработок полицейские зарегистрировали 2002 административных правонарушения. 44 человека взяты под арест, по 1108 фактам составлены административные протоколы и 842 лицам вынесено предупреждение. У жителей изъяты 16 единиц огнестрельного оружия. В том числе, по ст. 482 КоАП «Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия» выявлено восемь фактов.

    Также в Туркестанской области полицейские зарегистрировали 461 факт «мелкого хулиганства» и 261 случай употребления спиртных напитков или появление в общественных местах в нетрезвом состоянии.

    Кроме того, выявлено 313 фактов проживания в Республике Казахстан без регистрации либо документов, удостоверяющих личность, 34 факта нарушения иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции. Зарегистрировано 26 фактов нарушения законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства. В ходе мероприятия проверено 4958 жилых домов и строений.

    Напомним, основной целью мероприятия являются выявление, предотвращение нарушения общественного порядка, обеспечение общественного порядка на улицах и в местах массового скопления людей, задержание преступников, выявление незаконно хранящихся запрещенных веществ.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Борьба с преступностью МВД РК
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