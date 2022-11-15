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    Более двух тысяч дорожных рабочих задействованы в уборке снега в Астане

    15 Ноября 2022, 01:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Коммунальные службы города с выпадением обильных осадков работают в усиленном круглосуточном режиме. В понедельник, 14 ноября, в снегоуборочных работах было задействовано около тысячи единиц спецтехники и более двух тысяч рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    В ночь с 13 на 14 ноября из столицы на полигоны вывезли около 3,5 тысяч кубометров снега, что составило 276 рейсов.

    Всего с начала зимнего периода 2 815 большегрузов вывезли на снежные полигоны с улиц города более 36 тысяч кубометров снега.

    14 ноября на очистку столицы от снега и наледи вышли 2 300 дорожных рабочих и порядка 1 тыс. единиц спецтехники.
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