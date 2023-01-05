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    Более двух тысяч дорожных рабочих ежедневно убирают снег в Астане

    5 Января 2023, 21:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала зимнего периода из столицы вывезено более 1,3 млн кубометров снега, что равно объему свыше 106 тысяч грузовиков. Коммунальные службы города работают в усиленном круглосуточном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Ежедневно в уборке снега в столице задействовано более тысячи единиц спецтехники и свыше двух тысяч дорожных рабочих.

    В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к социальным объектам.

    В ночь с 4 на 5 января из города вывезли на полигоны более 50 тысяч кубометров снега или 3 808 грузовиков.

    С начала зимнего периода коммунальщики из города вывезли более 106 тысяч грузовиков снега, а это свыше 1,3 млн кубометров. Коммунальные службы города продолжают работу в усиленном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.


    Фото: пресс-служба акимата г.Астана
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