Более двух тысяч дорожных рабочих ежедневно убирают снег в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала зимнего периода из столицы вывезено более 1,3 млн кубометров снега, что равно объему свыше 106 тысяч грузовиков. Коммунальные службы города работают в усиленном круглосуточном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Ежедневно в уборке снега в столице задействовано более тысячи единиц спецтехники и свыше двух тысяч дорожных рабочих.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к социальным объектам.

В ночь с 4 на 5 января из города вывезли на полигоны более 50 тысяч кубометров снега или 3 808 грузовиков.

С начала зимнего периода коммунальщики из города вывезли более 106 тысяч грузовиков снега, а это свыше 1,3 млн кубометров. Коммунальные службы города продолжают работу в усиленном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.



Фото: пресс-служба акимата г.Астана







