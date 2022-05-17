17 Мая 2022 12:21

Более двух тыс. заявок на льготный автокредит от казахстанцев приняли банки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два банка в Казахстане вчера начали прием заявок на автокредитование. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со вчерашнего дня начали прием заявок. Два банка - «Банк ЦентрКредит» и «Евразийский банк» – начали прием заявок на автокредитование. В среднем по двум банкам было принято чуть более 2 тыс. 200 заявок, которые сейчас находятся в обработке. По остальным банкам, как коллеги вчера заявляли, завершаются корпоративные процедуры. В ближайшее время, по завершению этих процедур, они приступят (к приему заявок - прим. ред.)», - сообщил заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков журналистам в кулуарах заседания Правительства.

По имеющимся данным, «Банк ЦентрКредит» принял около 1 тыс. заявок, а «Евразийский банк» - 1 тыс. 200 заявок.

Он уточнил, что со следующей недели другие банки должны начать процедуры принятия заявок.

Ранее сообщалось, с 16 мая казахстанцы смогут получать льготные автокредиты под 4%.

На текущий момент одобрение в Фонде развития промышленности получили четыре банка.

Заявки казахстанцев на льготное автокредитование будут принимать в автосалонах.