Более двух миллионов тенге растратила работница ТОО в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Болеедвух миллионов тенге растратила работница ТОО в Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Затонского отдела полиции УП города Семея поступила информация о том, что работник одного из ТОО в период с 13 по 22 декабря 2021 года, используя свое служебное положение, растратила денежные средства в сумме около 2 097 933 тенге.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции задержана 39-подозреваемая, которая во время допроса дала признательные показания.

По факту начато досудебное расследование по ст. 189 ч. 2 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».