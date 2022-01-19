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    Более двух миллионов тенге растратила работница ТОО в Семее

    19 Января 2022, 16:00

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Болеедвух миллионов тенге растратила работница ТОО в Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть Затонского отдела полиции УП города Семея поступила информация о том, что работник одного из ТОО в период с 13 по 22 декабря 2021 года, используя свое служебное положение, растратила денежные средства в сумме около 2 097 933 тенге.

    В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции задержана 39-подозреваемая, которая во время допроса дала признательные показания.

    По факту начато досудебное расследование по ст. 189 ч. 2 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область МВД РК
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