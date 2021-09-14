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    Более двух миллионов тенге получат многодетные семьи ВКО

    14 Сентября 2021, 20:19

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Более двух миллионов тенге получат многодетные семьи ВКО в рамках программы «Бақытты отбасы». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Эти средства они смогут использовать, как первоначальный взнос на покупку квартиры. 1,5 миллиона тенге – это сертификат от имени областного акима, ещё 700 тысяч выделит фонд «Парыз».

    Кроме многодетных семей, получить деньги смогут неполные семьи и те, кто воспитывают детей с особенными потребностями. Это совершенно новые условия получения жилья в тандеме двух программ: «Бақытты отбасы» и «Одноэтажный восток». Стоимость квадратного метра составит 160 тысяч тенге, тогда как цена на вторичное жильё уже достигает 280 тысяч, на новое – 340 тысяч. Очевидно, что участие в программе имеет ряд преимуществ: доступная цена, 22 процента средств, которые предоставляются государством в качестве первоначального взноса, есть возможность дополнительно к квартире получить приусадебный участок от 6 до 10 соток.

    Аким ВКО Даниал Ахметов поручил управлению строительства в кратчайшие сроки разработать проекты двухквартирных домов (площадь одного жилья 70 либо 45 квадратных метров). На сегодня поступило уже 1860 заявок, из которых 243 подали многодетные семьи, 249 – неполные и 7 заявлений от семей, где воспитывают детей-инвалидов.

    «К сожалению, я вижу слабую работу акимов по разъяснению плюсов программ конкретно на местах, – сказал Даниал Ахметов. – Нужно предметно разговаривать с каждой семьей, а не просто вести сухой учёт тех, кто готов стать участниками «Бақытты отбасы».

    Отметим, что заявки подали 85 семей из Усть-Каменогорска, 91 – из Семея, остальные – из других районов Восточного Казахстана. Это люди, которые не хотят быть иждивенцами и стремятся улучшить свою жизнь, получив квартиру «под ключ» на выгодных условиях.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Акимат Жилье Общество
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