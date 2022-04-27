10:12, 27 Апрель 2022 | GMT +6
Более двадцати человек выздоровели от коронавируса в РК за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 21 человек выздоровел от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 305 489 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 5,
в городе Алматы – 7,
в городе Шымкент – 0,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 1,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 1,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 0,
в Костанайской области – 1,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 0,
в СКО – 0,
в Туркестанской области – 0.