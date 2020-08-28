Более десятка военных Акмолинской области получили награды

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В период, когда пандемия коронавируса пришла и в Казахстан, огромная ответственность легла не только на плечи медиков. Круглосуточное патрулирование и службу на границах городов и населенных пунктов несли военнообязанные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

С 9 по 30 апреля в Акмолинской области было проведено специальное развертывание подразделений бригады территориальной обороны, передает управление внутренней политики.

Ежедневно и ежечасно сотрудники находились на страже порядка и следили за соблюдением карантинных мер. Сегодняшнее улучшение эпидемиологической ситуации в том числе и их заслуга.

Сегодня в преддверии Дня Конституции отличившихся военнослужащих по завершению сборов наградили грамотами и благодарственными письмами акиматов районов и бригады территориальной обороны.

Памятными знаками «Төтенше жағдай кезінде міндеттерін адал орындағаны үшін» от имени министра обороны РК были награждены 11 военных, участвовавших в спецсборах.

От имени руководителя региона Ермека Маржикпаева военнослужащих наградил заместитель акима области Аскар Маратулы.