Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туризм

    Более десятка новых международных авиарейсов откроют в Казахстане

    5 Апреля 2023, 11:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - К весенне-летнему сезону будут открыты новые авиарейсы в Доху, Анкару, Медину, Баку и Душанбе. Кроме того, будет увеличено число рейсов в Стамбул, Тбилиси, Пхукет, Мале, Дели, Чэнду, Лондон, Ираклион и Подгорицу. Об этом сообщили в Комитете туризма при Министерстве культуры и спорта РК, передает МИА «Казинформ».

    Причем задействованы будут не только аэропорты Алматы и Астаны, но и воздушные гавани Шымкента, Актау и Туркестана.

    Ряд иностранных авиакомпаний также планируют наладить авиасообщение с Казахстаном. Например, малазийский лоукостер Air Asia X собирается запустить рейс из Куала-Лумпура в Алматы, а тайский перевозчик Thai Air Asia – из Бангкока в Алматы. Иранская компания Qeshm Air планирует открыть рейс по маршруту Алматы – Токио. Оманский SalamAir с 1 июля запускает рейс Маскат – Алматы.

    Помимо этого, отечественным перевозчиком Air Astana прорабатывается вопрос о выполнении двух регулярных рейсов в неделю между Алматы и Тель-Авивом.

    «Открытие новых направлений – важный шаг для развития казахстанского туризма. Благодаря этому у иностранных гостей, которые планируют посетить нашу страну, появляется еще больше возможностей посетить Казахстан. Переговоры с зарубежными партнерами по запуску новых маршрутов проводятся регулярно. Например, в прошлом году были открыты 10 новых направлений в 7 стран. В нынешнем году эта работа продолжается», – заявил председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Дастан Рыспеков.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туризм Минкультуры Авиация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан ведет переговоры с Сингапуром по открытию прямого авиарейса
    Казахстан расширяет географию полетов с Индией
    Казахстан и Китай введут взаимный безвизовый режим
    Саудовский лоукостер планирует запустить в этом году прямые регулярные рейсы в Казахстан
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан
    Новости партнеров