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      Восточно-Казахстанская область

    Более десяти противопаводковых мероприятий проведут в ВКО

    22 Апреля 2022, 14:34

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В рамках дорожной карты на этот год запланировано 13 мероприятий в пяти районах Восточно-Казахстанской области. Об этом рассказал заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Еламан Мухтарханов, передает МИА «Казинформ»

    По словам спикера, эти мероприятия предотвратят подтопление свыше 470 жилых домов.

    В ВКО насчитывается 229 гидротехнических сооружений (ГТС). Из них в республиканской собственности - 124 ГТС; на балансе КГП «Шығыс су қоймалары - 62 гидросооружения; на балансе коммунальной собственности акимов городов и районов - 11 объектов; в частной собственности - 27 ГТС, бесхозяйных 5 гидросооружений.

    По коммунальным сооружениям ежегодно с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций предприятием «Шығыс су қоймалары» проводятся противопаводковые мероприятия. В 2021 году проведены ремонтно-восстановительные работы на 7 объектах.

    Постановлением акимата области были выделены средства на 38,369 млн тенге на проведение ремонта по восстановлению паводкового водосброса на Лайлинском водохранилище. Работы выполнены в полном объеме.

    Для создания аккумулирующего объема в осенне-зимний период 2022 года до установления ледостава был произведен спуск воды на 10 объектов на 50-80%.

    Из 61 плотины прудов и водохранилищ на 10 сооружениях наполнение отсутствует, работают в транзитном режиме; на 51 ГТС уровень воды ниже нормального подпорного уровня.

    На объектах республиканской собственности ВК филиала «Казводхоз» имеется 27 водозаборных сооружений из источников орошения, 84 магистральных канала и семь водохранилищ - Уйденинское, Кандысуское, Чарское, Егинсуское, Каракольское, Орта теректы, Алебастр на реке Уланка. Шесть работают в транзите, на Уйденинском водохранилище объем воды не более 20%.

    Кроме того, для беспрепятственного прохождения паводкового периода по всем ГТС коммунальной и республиканской собственности обновлены схемы оповещения населения в населенных пунктах, расположенных вблизи плотин прудов и водохранилищ. О тветственными инженерами-гидротехниками проводятся визуальные обследования состояния наполнения плотин прудов и водохранилищ.

    В случае возникновения чрезвычайных ситуаций будет выставлено круглосуточное дежурство на гидротехнических сооружениях.

    Также в целях предупреждения и устранения паводковых угроз Министерством по чрезвычайным ситуациям РК утверждена Дорожная карта «Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2021-2023 годы»

    Решением XIII внеочередной сессии областного маслихата поддержана реализация шести мероприятий - в Тарбагатайском, Катон-Карагайском и Бескарагайском районах.

    Четыре мероприятия в Катон-Карагайском районе, два - в районе Алтай и мероприятие в Аягозском районе будут реализованы за счет средств районного бюджета.

    Акиматом разработан и утвержден график выполнения работ, согласно которому реализация мероприятий будет завершена до конца октября 2022 года.

    Прохождение паводкового периода находится на постоянном контроле.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Акимат Паводок
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