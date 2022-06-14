Более десяти детских театральных коллективов выступят на сцене театра в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылский областной русский драматический театр в третий раз проводит Международный фестиваль детских театральных коллективов имени Камата Касенова. Фестиваль организован в рамках программы «Рухани жаңғыру» и Года ребенка в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Состоялось торжественное открытие ІІІ Международного фестиваля детских театральных коллективов имени Камата Касенова. Впервые, после карантинных ограничений, фестиваль проходит в режиме офлайн. С 13 по 17 июня на сцене нашего театра пройдет парад 11-ти детских театральных коллективов из регионов Казахстана и Кыргызстана», - сообщила заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон.

Первыми в рамках фестиваля выступили коллективы детских театров «Республика ШКИД» из Кыргызстана, город Бишкек, и «Территория Т» из карагандинского города Сатпаева.

«Юные артисты из Бишкека сыграли спектакль «Журавли летят над Хиросимой», мы все под большим впечатлением. Просто удивительно, как играют эти дети – как взрослые актеры, очень точно психологически, вживаются в образ настолько, что до слез захватывает», - поделилась своим мнением жительница Тараза, ветеран и театрал Наталья Гончарова.

На жамбылской сцене предстоит выступить детским театральным коллективам «Алтын Шашу» из Караганды, «12 стульев» из Кордайского района Жамбылской области, «Zeitgeist» из Тараза, «Театр лучших актеров» из Костаная. Сразу четыре коллектива представлено из Алматы - «Sats ComUnity», «Глобус», «Право на любовь» и «Игра».

В программе фестиваля запланированы показы спектаклей, мастер-классы по актерскому мастерству, сценическому движению, сценической речи, которые проведут ветераны жамбылской сцены, отличники культуры Республики Казахстан, ведущие артисты Жамбылского областного русского драматического театра.

Для гостей подготовлены экскурсии по древнему городу Таразу.

«С начала 2022 года велась большая и кропотливая работа по организации фестиваля имени Камата Касенова, - отметила заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон. – Однако, к большому сожалению, из-за финансовых проблем не все коллективы, подававшие заявки на участие, смогли приехать в Тараз. Но они по-прежнему остаются нашими участниками в режиме онлайн. Наш таразский фестиваль – это не только демонстрация детского театрального творчества Казахстана, но и духовное, эстетическое воспитание подрастающего поколения, выявление юных талантов, творческий стимул для детских театральных коллективов, сохранение и дальнейшее развитие отечественного театрального искусства».

Организатором фестиваля памяти Камата Касенова выступает Жамбылский областной русский театр при поддержке областного управления культуры, архивов и документации, а также общественного объединения русской общины Жамбылской области «Радонеж». В открытии фестиваля принял участие детский образцовый хореографический ансамбль города Тараза «Жас Даурен».

Известный казахстанский режиссер-постановщик Камат Касенов был назначен на должность художественного руководителя Жамбылского областного русского драматического театра в мае 2018 года. В июне 2020 года был организован Первый международный онлайн-фестиваль детских театральных коллективов имени Камата Касенова.