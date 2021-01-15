Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Более четырех тысяч туркестанцев отправились на срочную воинскую службу

    15 Января 2021, 12:54

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В конце декабря 2020 года местные органы военного управления Туркестанской области завершили призывную кампанию, в ходе которой в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования было призвано более 4 тысяч. человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Начальник департамента по делам обороны полковник Нурмаханбет Дюсебаев подвел итоги работы за год. Отмечено стопроцентное выполнение плана призыва в прошедшем году, а также своевременность принятых санитарно-эпидемиологических мер, которые позволили избежать массового заражения призывников и военнослужащих коронавирусной инфекцией.

    Кроме того, отмечен рост числа призывников с высшим образованием и тех, кто прошел обучение и закалку в стенах военно-патриотических клубов, действующих в области. За осень 2020 года призвано около 180 новобранцев с высшим образованием.

    По результатам мероприятия начальником областного департамента по делам обороны даны указания по качественной организации призыва в 2021 году с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. За высокие показатели в служебной деятельности грамотами и благодарственными письмами были поощрены лучшие управления и отделы, а также отдельные военнослужащие и служащие.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туризм Армия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте
    Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске
    Горный лагерь для жассарбазовцев открыли в Алматы
    Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка