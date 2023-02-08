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    Более четырех тысяч спасателей из 36 стран мира направлены в Турцию

    8 Февраля 2023, 15:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Казахстане Уфук Экиджи сообщил, что 36 стран мира направили в пострадавшие от землетрясения регионы Турции более 4 тысяч спасателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, в настоящее время в работах по ликвидации последствий землетрясения задействованы около 100 тысяч человек спасателей, полиции, военных, неправительственных организаций и добровольцев.

    «Также приходит помощь из других стран. На поисково-спасательные работы направлены более 4 тысяч человек, прибывших из 36 стран», - сообщил посол во время брифинга в Астане.

    Он уточнил, что на данный момент количество погибших составляет 7108 человек, количество пострадавших превысило 41 тысячу.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Турецкой Республики в Казахстане и выразил сочувствие и поддержку братскому народу в связи с катастрофическими последствиями сильного землетрясения на юго-востоке страны. Также Президент РК поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий землетрясения.

    Во вторник в Турцию прибыла группа из 41 человека личного состава, кроме спасателей республиканского спасательного отряда на место вылетели сотрудники Центра медицины катастроф. Их в Газиантепе встретили представители посольства Казахстана в Турции. Сотрудники МЧС РК разгрузили технику и оборудования сразу же по прибытию. Минздрав Казахстана выразил готовность отправить бригаду из 125 врачей в пострадавшие районы Турции.

    В Турции объявлен общенациональный траур.


    Фото: aa.com.tr

    Автор:

    Анеля Касымова

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