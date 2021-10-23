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    Более четырех тысяч особых детей получили помощь в реабилитационных центрах РК

    23 Октября 2021, 10:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал об организации поддержки детей с особыми потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках реализации инициативы Корпоративного фонда «Қамқорлық» на базе 7 реабилитационных центров и центра раннего вмешательства проведена медицинская реабилитация свыше 3 тысяч детей (в Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской, Костанайской областей и Нур-Султане). При поддержке данного фонда планируется открытие 27 реабилитационных центров (в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской областях)», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, данная мера позволит значительно увеличить охват оздоровлением и реабилитацией всех категорий детей.

    «В 2020 году 4143 ребенка с ООП получили психолого-педагогическую поддержку в реабилитационных центрах, 22 551 - в кабинетах психолого-педагогической коррекции, 16 112 - в логопедических пунктах. В рамках проекта «Кедергісіз келешек» осуществляется государственный контроль качества адаптации объектов. В 2021 году проведен мониторинг на 4 790 объектах, что составило 96,2% от общего количества запланированных объектов (до 2025 года запланировано адаптировать более 22 тысяч объектов)», - отметил Премьер-Министр.

    Местными исполнительными органами на портале «Интерактивная карта доступности «Доступная среда» на постоянной основе актуализируется информация о паспортизации и адаптации объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

    Кроме того, принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан», которым предусматривается расширение доступа для лиц с особыми образовательными потребностями к социальным и оздоровительным объектам.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Социальная поддержка Здравоохранение Общество Аскар Мамин
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