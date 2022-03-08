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    Более четырех тысяч новых рабочих мест создано в Мангистауской области

    8 Марта 2022, 21:38

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мунайлинском районе Мангистауской области в 2021 году созданы 4398 новых рабочих мест. Об этом сообщил аким Мунайлинского района Рахат Елтизаров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Рахата Елтизарова, в 2021 году в районе было запланировано создание 4350 новых рабочих мест. В итоге же было создано 4398.

    «В 2021 году в центр занятости в поисках работы обратились 4136 человек. В частности, в рамках второго направления программы продуктивной занятости «Еңбек» на 2017-2021 годы 46 человек получили кредиты на 285,3 млн тенге (17 человек на грузоперевозки, 5 - на торговлю, 14 - на животноводство, 5 – на швейную мастерскую). Для реализации новой бизнес-идеи 55 человек получили 583 тысячи тенге. Всего выдано безвозвратных грантов на сумму 32,1 млн тенге», - рассказал Рахат Елтизаров.

    На курсы основ предпринимательства «Бастау бизнес» направлены 188 человек. В рамках трех направлений программы на постоянную работу трудоустроены 1728 человек, на молодежную практику - 120. Еще 132 человека направлены на социальные рабочие места, на общественные работы - 317 и на первые рабочие места - 8 человек.

    Напомним, в Жанаозене в 2022 году планируется трудоустроить более 2500 человек.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Бизнес Акимат Мангистауская область Регионы Казахстана Енбек жолы Трудоустройство
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