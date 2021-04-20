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    Более четырех тысяч малообеспеченных семей получат продуктовые корзины в Нур-Султане

    20 Апреля 2021, 17:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане продолжается раздача продуктовых корзин нуждающимся в помощи семьям в священный месяц Рамазан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

    В Нур-Султане в рамках марафона «Қайырымды істер» более 4 тыс. малообеспеченных семей в священный месяц Рамазан получат продуктовые корзины. Благотворительное мероприятие организовано акиматом города Нур-Султана. В раздаче продуктовых наборов непосильную помощь оказывают волонтеры и неравнодушные горожане.

    Вместе с тем, 17 марта стартовала акция «Ел тірегі – Елбасы». Инициатором акции является благотворительный фонд «Халык», который передал более 1000 продуктовых корзин нуждающимся семьям по Нур-Султану.

    Фонд Булата Утемуратова также поддержал акцию «Ел тірегі – Елбасы» и в апреле передал еще 1000 наборов нуждающимся семьям столицы.

    Отметим, что в этом году празднование Наурыза также прошло под эгидой марафона «Қайырымды істер». В марте продуктовые наборы получили четыре тысячи нуждающихся семей. Помощь в осуществлении благотворительной деятельности оказывают предприниматели, крупные организации, волонтеры и неравнодушные горожане. Во время пандемии также были проведены работы по раздаче медикаментов, медицинских масок, уборке дворов пенсионеров, посадке деревьев и т.д.

    Кроме того, управление по делам религий города Нур-Султана и Центр исследований религий совместно с коллективом мечети «Нур-Астана» начали священный месяц с раздачи горячего питания постящимся мусульманам.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Благотворительность Общество
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