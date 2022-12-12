Более четырех тысяч домов подключат к газу в Караганде и Темиртау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – До конца года централизованный газ подведут к четырем тысячам домов Караганды и Темиртау. Со следующего года еще в дух городах и двух районах начнут строительство сетей газоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Продолжается газификация Карагандинской области. На сегодняшний день газораспределительные сети подведены к двум тысячам домов в Караганде и Темиртау.

«До конца 2022 года возможность подключиться к центральному газоснабжению получат четыре тысячи домов. Со следующего года начнется строительство сетей газоснабжения в Шахтинске, Сарани, Осакаровском и Абайском районах», - сообщили в Карагандинском областном акимате.

Кроме этого, в области работают над решением задачи по обеспечению жителей качественной питьевой водой. Так, до 2025 года эту услугу должны получить 100 % жителей. Сейчас доступ к централизованному водоснабжению есть у 98,2 % городского населения и 91,4 % сельского.

Чтобы решить проблему дефицита тепловых мощностей, в Караганде строят третий тепловывод от ТЭЦ-3. Запуск проекта позволит обеспечить теплом новостройки Юго-Востока и в целом должен повысить надежность теплоснабжения города.



