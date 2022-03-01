Более четырех тысяч детей занимаются бесплатно в спортивных школах Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - О развитии спорта в Семее рассказали на пресс-конференции. На сегодня в Семее функционируют четыре спортивные школы, где на бесплатной основе занимаются более четырех тысяч детей и подростков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Работают 22 федерации, 27 спортивных клубов различного направления, культивируются 65 видов спорта, из них 25 – олимпийские и 40 – невходящие в олимпийскую программу. Подробнее о развитии спорта в Семее на пресс-конференции в РСК рассказал руководитель отдела спорта Ерлан Аубакиров.

«Все спортивные объекты, находящиеся на балансе государства, учащимся общеобразовательных школ, студентам вузов и колледжей, воспитанникам спортшкол, людям с ограниченными возможностями и людям из социально-уязвимых слоев населения предоставляются бесплатно. Для развития детского спорта в многофункциональном культурно-спортивном комплексе «Арена» работает ТОО «Altay sports club», тренеры которого ведут секции по пяти видам спорта, в которых свыше тысячи детей занимаются на безвозмездной основе. Также на базе бассейна культурно-спортивного комплекса ТОО «Отель NomAD» оказывает бесплатные услуги по плаванию для детей с ограниченными возможностями. С частными спортивными объектами также достигнута договоренность о бесплатном предоставлении спортивных сооружений людям с ограниченными возможностями. В частности, в спортзале «Gold King» действует система гибких скидок, стадион «Цементник» предоставляется на безвозмездной основе детям из детских домов, на стадионе «Спартак» - спортзал и легкоатлетический манеж», – рассказал Ерлан Аубакиров.

Рассказали на пресс-конференции и о дальнейшей судьбе городских стадионов.

«Стадион «Локомотив» находится на балансе коммунального государственного учреждения «Школа высшего спортивного мастерства» управления физической культуры и спорта ВКО. На разработку ПСД на капитальный ремонт стадиона подана бюджетная заявка на сумму 42 млн тенге. Площадь составляет 2,83 га. Также планируется ремонт стадиона «Спартак». Разработка ПСД производится через отдел строительства, стоимость – 36,5 млн тенге. Подрядчик – ТОО «Востокагропромпроект». Что касается стадионов «Ертіс» (Пищевик) и «Цементник», они находятся в частной собственности, – заключил Ерлан Аубакиров.



