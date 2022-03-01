Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Более четырех тысяч детей занимаются бесплатно в спортивных школах Семея

    1 Марта 2022, 21:27

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - О развитии спорта в Семее рассказали на пресс-конференции. На сегодня в Семее функционируют четыре спортивные школы, где на бесплатной основе занимаются более четырех тысяч детей и подростков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    Работают 22 федерации, 27 спортивных клубов различного направления, культивируются 65 видов спорта, из них 25 – олимпийские и 40 – невходящие в олимпийскую программу. Подробнее о развитии спорта в Семее на пресс-конференции в РСК рассказал руководитель отдела спорта Ерлан Аубакиров.

    «Все спортивные объекты, находящиеся на балансе государства, учащимся общеобразовательных школ, студентам вузов и колледжей, воспитанникам спортшкол, людям с ограниченными возможностями и людям из социально-уязвимых слоев населения предоставляются бесплатно. Для развития детского спорта в многофункциональном культурно-спортивном комплексе «Арена» работает ТОО «Altay sports club», тренеры которого ведут секции по пяти видам спорта, в которых свыше тысячи детей занимаются на безвозмездной основе. Также на базе бассейна культурно-спортивного комплекса ТОО «Отель NomAD» оказывает бесплатные услуги по плаванию для детей с ограниченными возможностями. С частными спортивными объектами также достигнута договоренность о бесплатном предоставлении спортивных сооружений людям с ограниченными возможностями. В частности, в спортзале «Gold King» действует система гибких скидок, стадион «Цементник» предоставляется на безвозмездной основе детям из детских домов, на стадионе «Спартак» - спортзал и легкоатлетический манеж», – рассказал Ерлан Аубакиров.

    Рассказали на пресс-конференции и о дальнейшей судьбе городских стадионов.

    «Стадион «Локомотив» находится на балансе коммунального государственного учреждения «Школа высшего спортивного мастерства» управления физической культуры и спорта ВКО. На разработку ПСД на капитальный ремонт стадиона подана бюджетная заявка на сумму 42 млн тенге. Площадь составляет 2,83 га. Также планируется ремонт стадиона «Спартак». Разработка ПСД производится через отдел строительства, стоимость – 36,5 млн тенге. Подрядчик – ТОО «Востокагропромпроект». Что касается стадионов «Ертіс» (Пищевик) и «Цементник», они находятся в частной собственности, – заключил Ерлан Аубакиров.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Спорт Регионы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Соревнования по кокпару впервые провели в Амангельдинском районе Костанайской области
    Александр Бублик  сыграет с 15 ракеткой мира на турнире в Германии
    Казахстан сыграет с Северной Ирландией в рамках отбора Евро-2024
    Горный лагерь для жассарбазовцев открыли в Алматы
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая