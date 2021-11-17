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    Более четырех тысяч человек с «красным» и «желтым» статусами выявили в Алматинской области

    17 Ноября 2021, 14:27

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области с помощью Ashyq выявлены 2 979 человек с «красным» и 1 035 посетителей с «желтым» статусами, передает корреспондента МИА «Казинформ».

    «По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности за период с 10 июня по 17 ноября 2021 года, выявлено 4 014 нарушений санитарно-карантинного режима гражданами Алматинской области. В том числе зафиксировано 2 979 человек с «красным» и 1 035 посетителей с «желтым» статусом. Наложено 171 штрафов в отношении лиц с «красным» статусом на сумму 7 569 595 тенге. Так же, в отношении граждан с «желтым» статусом выдано 425 постановлений с требованиями о необходимости соблюдения условий домашнего карантина», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

    В области 10 342 объектов являются участниками проекта «Ashyq». Мониторинговой группой охвачено 8 369 субъектов малого и среднего бизнеса, по выявленным фактам недобросовестного использования приложения, 1206 участников проекта были исключены с платформы «Ashyq».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Цифровой Казахстан Общество Коронавирус в РК
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