Более четырех тысяч автомашин ввезено в Казахстан из Грузии и Азербайджана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете государственных доходов МФ РК сообщили, что в последнее время участились случаи ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования из Грузии и Азербайджана, пребывающих на территорию Казахстана с освобождением от уплаты таможенных платежей и налогов. Такие автомашины в случае ввоза для временного пользования в течение года могут не уплачивать таможенные платежи и налоги. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов.

Приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана можно только после таможенный очистки и, соответственно, уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов.

Наблюдается, что после ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования, иностранные лица, которые завезли свои автотранспортные средства, через определенное время выезжают с территории Казахстана (в основном это граждане Грузии и Азербайджана).

То есть это дает основание полагать, что автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС уже с целью передачи казахстанскому лицу и поставки на учет на территории Республики Казахстан без каких-либо уплат таможенных пошли и налогов.

Всего с 2020 года до настоящего времени на территорию РК ввезено 4157 автотранспортных средств из Грузии и Азербайджана, из них 2130 просрочили срок временного нахождение на территории РК.

Департаментами государственных доходов по Мангистауской и Туркестанской областям вручено 230 уведомлений физическим лицам, зарегистрировавшим на территории РК автотранспортные средства без уплаты причитающихся таможенных платежей и налогов.

С владельцев 300 автомашин, вывезенных после 30 сентября 2021 года, указанными территориальными департаментами госдоходов наложены и взысканы административные штрафы в сумме 6,6 млн тенге.

Следует учесть, что временно ввезенные транспортные средства на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), из третьих стран, по своему статусу являются иностранными товарами (то есть не являются товарами ЕАЭС) и находятся под таможенным контролем.

На таможенную территорию Евразийского экономического союза допускается временный ввоз иностранными физическими лицами транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государстве, не являющемся членом Евразийского экономического союза, на срок не более одного года.

При этом передача или отчуждение права собственности (продажа по доверенности) таких транспортных средств под запретом и правом управления данным транспортным средством обладает только сам декларант.

По окончанию срока временного ввоза автомобили должны покинуть территорию ЕАЭС и при невывозе автомобилей в срок будут приниматься соответствующие меры согласно действующего законодательства ЕАЭС.

Вывоз иностранных транспортных средств должен быть осуществлен за пределы территории Евразийского экономического союза, требование о вывозе иностранных транспортных средств распространяется на всю территорию стран ЕАЭС.

Иностранные граждане могут пересечь государственную границу для возврата в страну проживания и вывоза транспортного средства, а также иностранные граждане могут вывезти данные средства с помощью перевозчиков, в случае невозможности самому осуществить вывоз.

Ранее, в связи со сложившейся обстановкой, связанной с принятием мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и невозможностью для физических лиц исполнить обязанности Совет Евразийской экономической комиссии продлил сроки временного ввоза по транспортным средствам для личного пользования до 30 сентября 2021 года (без разрешения таможенного органа и без таможенного декларирования).

Проработка вопроса по выявлению нарушений в отношении данных транспортных средств будут осуществляться совместно с сотрудниками Комитета административной полиции МВД РК после истечения срока временного ввоза (предусмотрен административный штраф в размере 15 МРП, а также предусмотрено взыскание таможенных платежей за нарушение срока временного ввоза в стоимости полного таможенного оформления данных транспортных средств).

При таможенной очистке можно применять Решение Совета Евразийской экономической комиссии №107 от 20 декабря 2017 года «Единые ставки таможенных пошлин, налогов, а также категории товаров для личного пользования, в отношении которых подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, взимаемые в виде совокупного таможенного платежа» автомобили легковые (за исключением автомобилей, специально предназначенных для медицинских целей) и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, классифицируемые в товарной позиции 8703 ТН ВЭД ЕАЭС применяется в виде совокупного таможенного платежа.



