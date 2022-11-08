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    Более чем вдвое увеличилось число заболевших коронавирусом в РК за сутки

    8 Ноября 2022, 08:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 47 человек, один человек скончался, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    7 ноября сообщалось о 20 заболевших коронавирусной инфекцией.

    Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 395 тыс. 047 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 221 человек.

    Как сообщалось ранее, на 8 ноября текущего года 693 казахстанца лечатся от коронавируса и пневмонии.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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