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    Более чем в 15 раз возросло число инфицированных в СКО

    15 Июля 2022, 20:35

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжает расти число инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки положительный тест – еще у пяти жителей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за две недели зарегистрировали 47 случаев заболевания. Рост по сравнению с аналогичным периодом – в 15,6 раза, или с 3 до 47 инфицированных за 14 дней.

    Среди новых случаев за последние сутки два выявили в Петропавловске, по одному в Кызылжарском, Шал акына и районе М. Жумабаева.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, область находится в «зеленой» зоне.

    Санитарные врачи напомнили, что наиболее эффективным профилактическим действием, позволяющим разорвать цепь распространения инфекции, является вакцинация.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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