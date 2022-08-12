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    • Более чем в 12 раз увеличил Казахстан импорт семян подсолнечника из стран ЕАЭС

    12 Августа 2022 19:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе-июне 2022г. товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС составил 12 571,8 млн долларов, что в номинальном выражении больше на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

    В январе-июне 2022г. экспорт товаров составил 3 733,9 млн долларов (меньше на 0,2%), импорт – 8 837,9 млн долларов (на 7,3% больше).

    В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация – 92,6%, далее следуют Кыргызстан – 3,9%, Беларусь – 3,4% и Армения – 0,1%.

    Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС наблюдается по искусственному корунду (оксид алюминия, гидроксид алюминия) который увеличился в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, снижение наблюдается по рудам и концентратам железным, включая обожженный пирит (меньше на 62,8%).

    В импорте наибольшее увеличение отмечено по семенам подсолнечника, дробленым или недробленым – рост в 12,4 раза. При этом, снижение наблюдается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 61,1%).

    Фото: semeyainasy.kz
    #Экономика #Статистика #ЕАЭС
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