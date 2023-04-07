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      Северо-Казахстанская область

    Более чем на полметра возрос за сутки перелив через плотину в СКО

    7 Апреля 2023, 11:27

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области перелив воды через гребень плотины на 08:00 составил 169 см. За сутки – плюс 67 см, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В 2021-м и 2018-м годах пик перелива был как раз на такой отметке – 167 и 168 см, соответственно.

    По информации филиала РГП «Казгидромет», подъем воды на реке Есиль у Сергеевки за сутки составил 361 см. Критическим считается уровень воды в 1500 см, сейчас он составляет 873 см.

    На Петропавловском водохранилище вода за сутки поднялась на 4 см, у села Долматово, вниз по течению – на 10 см. У села Токсан би, напротив, спад на 45 см.

    На малых реках уровень воды снизился. За исключением рек Бабыкбурлык и Шарык. Здесь подъем за сутки составил 115 и 77 см, соответственно.

    На реке Шарык, Иманбурлык, некоторых гидропостах на реке Есиль наблюдается ледоход. На Акканбурлыке и Есилю, вблизи села Крещенки – затор.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок
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